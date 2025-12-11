Hoće li penalizacija biti ukinuta i za obiteljske mirovine?

Nakon smrti supruga koji je primao prijevremenu starosnu mirovinu, umirovljenica je ostvarila obiteljsku mirovinu. Suprug je u trenutku smrti imao 76 godina, a nju zanima hoće li i korisnici takve obiteljske mirovine biti obuhvaćeni ukidanjem penalizacije mirovine umrlog korisnika. Pojašnjenje je dala pravnica Sindikata umirovljenika Hrvatske.
Umirovljenica je ostvarila obiteljsku mirovinu nakon smrti supruga koji je bio korisnik prijevremene starosne mirovine. U trenutku smrti njezin pokojni suprug imao je navršenih 76 godina, a umirovljenicu zanima hoće li i korisnici takve obiteljske mirovine biti obuhvaćeni ukidanjem penalizacije mirovine umrlog korisnika. Obratila se Pravnom savjetovalištu Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH), a odgovor donosi pravnica Vanda Crnjac Pauković.
"Pravilo bi se trebalo primijeniti i u takvim slučajevima"
Novi Zakon o mirovinskom osiguranju ne spominje izričito ukidanje penalizacije prijevremenih starosnih mirovina pokojnim korisnicima koji su u trenutku smrti već imali navršenih 70 godina života, a koje mirovine su poslužile kao osnovica za određivanje obiteljskih mirovina, kako ističu iz SUH-a.
"Mišljenja smo da bi pravilo ukidanja penalizacije trebalo primijeniti i u takvim slučajevima iako je korisnik prijevremene starosne mirovine umro prije datuma od kojeg Zakon predviđa ukidanje penalizacije. Dakle, prije 1. siječnja 2026., jer nakon 1. siječnja 2026. postoji pravni sljednik takve prijevremene starosne mirovine u obliku obiteljske mirovine. Međutim, za sada nam nije poznato hoće li Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje primijeniti ovakvo tumačenje u praksi pa savjetujemo da se obratite nadležnoj Područnoj službi HZMO s takvim pitanjem pisanim putem", naglasili su iz SUH-a.
Ukidanjem penalizacije mirovine rastu za 57 eura
Mirovinskom reformom predviđeno je ukidanje penalizacije prijevremenih mirovina starijima od 70 godina. Penalizacija je umanjenje zbog ranijeg umirovljenja u odnosu na uvjete za starosnu mirovinu. Zakon o mirovinskom osiguranju predviđa ovu izmjenu od 1. siječnja 2026., ali rok za provedbu je čak tri mjeseca što znači da bi na realno povećanje umirovljenici mogli čekati sve do travnja, piše Mirovina.hr.
Za oko 127.000 korisnika prosječna mirovina ukidanjem penalizacije rast će za 57 eura. Osim toga, umirovljenicima od 1. siječnja iduće godine stiže još jedno usklađivanje mirovina, ali će na isplatu morati čekati sve do travnja, kada će im biti isplaćeni i zaostaci za prethodne mjesece. Također, u 2026. neke umirovljenike očekuje i rast invalidskih mirovina. Deset posto veće mirovine dobit će ukupno 218.000 umirovljenika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
