Hoće li penalizacija biti ukinuta i za obiteljske mirovine?

"Mišljenja smo da bi pravilo ukidanja penalizacije trebalo primijeniti i u takvim slučajevima iako je korisnik prijevremene starosne mirovine umro prije datuma od kojeg Zakon predviđa ukidanje penalizacije. Dakle, prije 1. siječnja 2026., jer nakon 1. siječnja 2026. postoji pravni sljednik takve prijevremene starosne mirovine u obliku obiteljske mirovine. Međutim, za sada nam nije poznato hoće li Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje primijeniti ovakvo tumačenje u praksi pa savjetujemo da se obratite nadležnoj Područnoj službi HZMO s takvim pitanjem pisanim putem", naglasili su iz SUH-a.