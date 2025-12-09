veselko gabričević
Što čeka umirovljenike od 1. siječnja? Brisanje penalizacije za 137.000 korisnika, ukidanje poreza na mirovine...
Veselko Gabričević iz Hrvatske stranke umirovljenika gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića, te je komentirao što je ove godine učinjeno za umirovljenike - te što mogu očekivati u sljedećoj.
"Za umirovljenike je urađeno zaista puno, više nego u bilo kojoj godini do sada", kaže Veselko Gabričević, objasnivši kako je 1. srpnja na snagu novi zakon o mirovinskom osiguranju, koji je "donio puno pozitivnih promjena, u korist svih umirovljenika.
Mnogi umirovljenici osjetit će blagodati tog zakona, posebno sada od 1. siječnja, sve invalidske mirovine rastu za 10% - preko 200.000 umirovljenika dobit će 10% veće mirovine.
Od 1. siječnja ukida se i penalizacija za sve prijevremene umirovljenike, tako da oni koji imaju 70 godina i više njima će se ukinuti penalizacija, to je 137 tisuća umirovljenika koji će u prosjeku dobiti za 55 eura višu mirovinu."
Spomenuo je i godišnji dodatak na mirovine koji će se isplaćivati umirovljenicima na kraju svake kalendarske godine. Na pitanje je li ipak velik dio umirovljenika očekivao veći dodatak, Gabričević je odgovorio:
"Na ovo je upozoravala i oporba u Saboru, da umirovljenici ne mogu dobiti više od četiri eura po godini radnog staža, ali smo upornim razgovorima i pregovorima i s premijerom, i ministrom Primorcem, i ministrom Piletićem, tražili daleko veću cifru - mi smo išli s 10 eura, ali nismo mogli nikako. Kad nam je predočeno pravo stanje državne riznice i kada smo vidjeli da novca ima samo za četiri eura po godini radnog staža, rekli smo da se ne možemo nikako s tim pomiriti. I išlo se na nešto što je maksimalno u ovom trenutku - to je šest eura. Tih šest eura to je 210 milijuna eura iz državnog proračuna. Umirovljenika je milijun i 230 tisuća, i ovih šest eura je zaista ipak primjereno za sada", zaključuje Gabričević.
Ističe kako su osigurana sredstava i za narednu godinu, te se nada da će u narednoj godini imati zaista više od ovih šest eura po godini radnog staža: "Svake godine kada se bude donosio rebalans proračuna, onda ćemo znati na čemu smo, i onda ćemo konačno razgovarati o toj cifri." Dodaje kako dodatak na mirovine neće padati ispod šest eura: "Imamo takve garancije. Može biti samo veći s obzirom na ovo koliko sredstava imamo predviđeno u 2026. godini."
Ukidanje poreza na mirovine
"U 2026. godini ide novi zakon o porezima, i u tom zakonu ima jedna stavka, bit će članak u kojem će biti ukinuti porezi na sve mirovine. Sada ima već nekakvih prijepora u javnosti oko toga. Pa se javljaju neki stručnjaci, kažu da taj porez ne bi trebalo ukinuti, da bi ga možda trebalo i povećati. Međutim, mi smo postigli takav dogovor s resornim ministarstvima, s Vladom, da u taj zakon ide ukidanje poreza na mirovine."
Prijelazna godina
Naglašava kako će neke jedinice lokalne samouprave itekako biti oštećene s ovim potezom, zbog čega se radi na tome da bude jedna godina prijelazna, i da se stvore uvjeti da se porez može ukinuti.
Naveo je primjer Grada Zagreba koji uprihodi od poreza na mirovine 20 milijuna eura, dok neke jedinice lokalne samouprave i do 10% svog proračuna pune sredstvima poreza na mirovine.
Rast mirovina u sljedećoj godini
Mi danas imamo dosta veliki broj umirovljenika s niskim mirovinama, imamo preko 270 tisuća umirovljenika čije su mirovine ispod 450 eura. Dok je danas prosječna mirovina negdje oko 691 euro, ili 47% prosječne plaće, a sada kada dobiju šest eura po godini radnog staža umirovljenici, ona će prijeći 700 eura, mislim da ćemo u mandatu ove Vlade zaista osigurati 800 eura prosječnu mirovinu, ali ja mislim i da će biti i nešto viša od toga." Ipak, naglašava kako "to nije ono što bismo mi željeli, naše želje su uvijek da to bude više, jer znamo da jedan veliki broj umirovljenika teško živi i nije im lako."
O "blagdanskoj" potrošačkoj kartici
"Prošle godine ta košarica je iznosila 100 eura, a ove godine iznosi 110 eura, dakle, 10% je veća, zahvaljujući tome što je vlada ograničila rast cijena proizvoda. Kada ne bi bilo ograničenja ovih 100 proizvoda, onda bi to bilo 140 eura. Mnogim umirovljenicima ovo ograničenje cijena itekako znači."
"Da Vlada nije ograničila rast cijena sto proizvoda, da nismo povećali formulu usklađivanja mirovina, položaj umirovljenika bi bio daleko teži. Daleko veći broj umirovljenika bi bio u zoni siromaštva."
