"Na ovo je upozoravala i oporba u Saboru, da umirovljenici ne mogu dobiti više od četiri eura po godini radnog staža, ali smo upornim razgovorima i pregovorima i s premijerom, i ministrom Primorcem, i ministrom Piletićem, tražili daleko veću cifru - mi smo išli s 10 eura, ali nismo mogli nikako. Kad nam je predočeno pravo stanje državne riznice i kada smo vidjeli da novca ima samo za četiri eura po godini radnog staža, rekli smo da se ne možemo nikako s tim pomiriti. I išlo se na nešto što je maksimalno u ovom trenutku - to je šest eura. Tih šest eura to je 210 milijuna eura iz državnog proračuna. Umirovljenika je milijun i 230 tisuća, i ovih šest eura je zaista ipak primjereno za sada", zaključuje Gabričević.