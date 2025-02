Poljoprivrednici protiv zamrzavanja cijena: “Trgovački lanci, prerađivači, dobavljači koriste našu muku”

Podijeli :

Trgovački lanci, prerađivači i dobavljači stvaraju nestvarne dobiti nauštrb primarnih proizvođača, upozoravaju iz Hrvatske poljoprivredne komore (HPK). Poljoprivrednicima očito ovo zamrzavanje cijena ne odgovara - jer, kažu, trgovci će naći načina da to prevale na njihova leđa.

Poljoprivrednici – redom protiv dugoročnog zamrzavanja cijena, traže prije svega uvođenje minimalne cijene, odnosno da se onemogući da razni ucjenjivači kupuju njihove proizvode ispod proizvođačkih cijena i zatim prodaju ili preprodaju.

“Mora postojati ekipa koja će isključivo pratiti robne burze u okruženju i upirati prstom tko to daje ispod cijene! Mi ne smijemo svoj proizvod dati ispod proizvođačke cijene! Zato je ugroza, gospodo! Trgovački lanci, prerađivači, dobavljači koriste našu muku, naš znoj i trud. Stvaraju nestvarne, ogromne dobiti na uštrb nas”, poručio je Petar Franjić iz HPK-a.

“Ključna poruka ovoj teškoj situaciji za sve potrošače je stisnimo zube, kupujmo domaće hrvatsko, provjereno, zdravo. Je možda skuplje, ali nadamo se da ćemo svi zajedno uspjeti te cijene sniziti uz potporu Vlade ako Vlada prepoznaje i želi staviti hrvatsku poljoprivredu tamo gdje joj je mjesto”, kazao je Slavimir Brkić iz Odbora za ekološku proizvodnju HPK-a.

Vlada je objavila svoj popis 70 proizvoda, Konzum istovremeno svoju listu s 250, a Kaufland s čak 1000 proizvoda.

Hoće li to biti na račun trgovačkih marži ili preko leđa dobavljača – prije svega proizvođača, pitanje je sad?

“Tu moramo biti vrlo oprezni. Razumijemo potez Vlade. Očekujemo da bude zaista kratkoročan, maksimalno do 1.6., a nakon 14 dana ćemo vidjeti kako će to imati utjecaj posljedično kroz prerađivače, odnosno otkupljivače, do naših primarnih poljoprivrednih proizvođača. Koliko će biti zapravo stiskanje tih škara preko naših leđa”, naglasio je predsjednik HPK-a Mladen Jakopović.

Hoće li biti stiskanja?

“Vjerujem da hoće, jer nije realno očekivati da će se trgovci odreći svojih marži”, dodao je Jakopović.

“Naša poljoprivreda je skuplja i manje produktivna”

Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) podsjetila je na naše uvjete poljoprivredne proizvodnje.

“Nekoliko puta sam upozoravala da u uvjetima naše poljoprivredne proizvodnje, koja je ipak skuplja i manje produktivna, postoji ogromna opasnost da bismo ograničenjem cijena određenih poljoprivrednih proizvoda dodatno opteretili domaće proizvođače i pogodovali uvozu jeftinije, ali bitno manje kvalitetne robe, a mislim da nam to nikome nije cilj. Cilj je ojačati, osnažiti domaću poljoprivrednu proizvodnju”, poručila je glavna direktorica HUP-a Irena Weber.

“Ako to bude zaista preko leđa proizvođača, pitanje je hoće li oni moći opstati. Pitanje je hoće biti ikoje robe na tim policama. Ako ne bude hrvatske, bit će sigurno uvozne. Da neće biti nikakve robe, teško da neće biti”, rekao je predsjednik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota.

“Pregovori na svim nivoima”

Hoće li uopće neki od većih trgovačkih lanaca moći sebi dozvoliti da se ne ukrca na marketinšku kampanju kojom bi ostavljali dojam da misle na svoje kupce?

“Budite uvjereni da ovog časa se vode pregovori na svim nivoima – između trgovaca, distributera, proizvođača, u kolikoj mjeri tko može utjecati na to da prvo ne dižu cijene, a drugo koliko će se zamrznute cijene prebaciti na proizvođače. Sigurna sam da trgovina neće snositi najveći dio tog opterećenja”, kazala je konzultantica za prehrambenu industriju Zvjezdana Blažić.

Što mislite potezu Tommyja koji je od svojih dobavljača tražio da vrate cijene?

“To će sigurno tražiti i drugi. Jer oni sigurno neće, za zamrznute proizvode, trgovina neće snositi taj trošak na svojim leđima”, odgovorila je Blažić.

Svakako ćemo uskoro vidjeti tko će imati snažnije argumente.

