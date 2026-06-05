HUBOL: Liječnike se zadržava boljim uvjetima rada, a ne kaznama

Velik broj liječnika nakon završetka specijalizacije ne napušta javni zdravstveni sustav nego prelazi iz jedne javne ustanove u drugu zbog čega njihovo znanje i iskustvo ostaju dostupni pacijentima, naglasili su te dodali da podaci o migracijama liječnika pokazuju da je nakon ukidanja, kako ih nazivaju, "robovlasničkih ugovora" i povećanja plaća zaustavljen dugogodišnji trend odlazaka liječnika u inozemstvo.