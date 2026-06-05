Europski sud za ljudska prava: Hrvatska je povrijedila slobodu izražavanja odvjetnici Raspović

Sudac joj je zbog vrijeđanja suda izrekao novčanu kaznu od 3000 kuna (oko 400 eura), a u žalbi protiv tog rješenja odvjetnica je nastavila kritizirati suca, tvrdeći da ne radi svoj posao, da ne postupa po predmetima i da je zloupotrijebio ovlasti. Zbog toga joj je izrečena i druga kazna od 10.000 kuna (oko 1330 eura) koju je kasnije Županijski sud u Osijeku smanjio na 4000 kuna (530 EUR).