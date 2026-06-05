Samit EU – Zapadni Balkan
Plenković: "Ne bi bilo loše vidjeti snažniji angažman svih političkih aktera prema europskom putu Srbije"
Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković ocijenio je u Tivtu, u Crnoj Gori, gdje je održan Samit EU – Zapadni Balkan, da bi svi politički akteri u Srbiji trebali pokazati veći angažman prema europskom putu svoje zemlje.
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„Ne bi bilo loše vidjeti snažniji angažman svih političkih aktera prema europskom putu Srbije“, rekao je Andrej Plenković odgovarajući na pitanje novinara o Srbiji.
Ocijenio je da je u pregovorima s Europskom unijom najdalje odmakla Crna Gora, dok je Srbija zastala, Albanija napreduje, a Bosna i Hercegovina i dalje ne uspijeva ukloniti unutarnje prepreke za ubrzanje europskih integracija.
Plenković je novinarima u Tivtu rekao i da je sasvim izvjesno da će Bosna i Hercegovina dobiti novog visokog predstavnika, iako još treba pričekati objavu njegova imena.
Ocijenio je kako je ključno da novi visoki predstavnik ne koristi bonske ovlasti na „pretjeran način“.
„To bi dovelo do neravnoteže u odnosu na ono što je izvorno dogovoreno Daytonskim sporazumom u BiH, što je već dvadesetak godina problem i oslabilo je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini“, rekao je Plenković.
Dodao je i da ostaje otvoreno pitanje koliko će dugo trajati mandat Ureda visokog predstavnika.
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