iva rinčić
Prva godina mandata gradonačelnice Rijeke: Uložili smo mnogo truda, ali mogli smo postići više
Riječka gradonačelnica Iva Rinčić ocijenila je u petak, na konferenciji za medije u povodu prve godine mandata, da je gradska vlast u proteklih godinu dana uložila mnogo truda, ali se procesi odvijaju sporije od očekivanog i priznala da se trebalo postići više.
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Gradonačelnica je istaknula kako je upravljanje gradom preuzela s uvjerenjem da Rijeka može bolje i da je nužno provesti korjenite promjene. Za neke od problema smo znali, a neke smo otkrili, rekla je Rinčić koja si je za prvu gosinu madata dala "realnu ocjenu dobar".
"Utvrdili smo da je sustav u znatno lošijem stanju nego što smo očekivali, trom, neučinkovit i zastario te naviknut na komociju nečinjenja", naglasila je. Novoj vlasti najveći izazov bio je promijeniti način djelovanja, uvesti više reda i odgovornosti reformom sustava i promjenom čelnih ljudi komunalnih i trgovačkih društava.
Rinčić je istaknula da je završen postupak preustroja gradske uprave pa sada slijedi višemjesečna reorganizacija. Učinili smo prve korake važne za pokretanje procesa, ali pred nama je još puno posla, ustvrdila je.
Zamjenik gradonačelnice Vedran Vivoda od planiranih projekata izdvojio je Exportdrvo na Delti u središtu grada. Bivše skladište potpuno će se rekonstruirati uz većinsko sufinanciranje iz europskih fondova, a uredit će se prostor za sajmove, kongrese, višenamjenske dvorane i ugostiteljske objekte. Procijenjena vrijednost projekta je 13 milijuna eura.
Istaknuo je i više od 5,2 milijuna eura koji su bespovratno odobreni za uređenje šetnica uz more na zapadu grada i području Preluka.
Vivoda je izvijestio da je Grad Rijeka u razgovorima s predstavnicima države oko gradnje novog stadiona na Kantridi. Očekuju da se postigne dogovor o zajedničkom financiranju, a spremnost za sudjelovanje pokazala je i Primorsko-goranska županija. Za projekt novog stadiona raspisao bi se javni natječaj.
Drugi zamjenik gradonačelnice Aleksandar Milaković izrazio je ponos smanjenjem poreza na dohodak, pa Rijeka sada ima najmanji porez na dohodak među velikim gradovima u Hrvatskoj.
Od projekata u pripremi istaknuo je gradnju nove zgrade Osnovne škole Fran Franković na Drenovi, za što je suglasnost dalo nadležno ministarstvo, što će biti prva gradnja osnovne škole u Rijeci nakon 40 godina.
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