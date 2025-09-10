HZZ objavio broj nezaposlenih na kraju kolovoza

Tijekom kolovoza ove godine, u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su 9.692 osobe, što je 3,8 posto više nego u kolovozu 2024. godine. Pritom je 6.781 osoba ili 70 posto došlo iz radnog odnosa. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 1.190 osoba iz redovitoga školovanja (12,3 posto) te 1.721 osoba iz neaktivnosti (17,7 posto).