Ravnatelj DHMZ-a objasnio koji je glavni rizik nevremena koje će danas zahvatiti Hrvatsku

"On je u Hrvatskoj funkcionalan već preko 15, 20 godina. On se razvija. Cilj nam je dodatno ga prostorno proširiti, tako da naša upozorenja ne budu samo na razini samo meteoroloških regija nego i županija. Od 2023. i oluje koja je napravila dosta štete, imamo sustav SRUUK. On je ove godine bio aktiviran jedanput. Ali već sutradan smo dobili novi izazov: oluju iznad Splita. Ona je pokazala da se svi naši sustavi, i motrenja i prognoze i dijeljenja informacija s građanima i državnim tijelima, moraju dodatno razvijati. Taj razvoj meteorološke struke nikad ne završava. Nažalost, zbog klimatskih promjena, zbog sve veće infrastrukture na obali, samo će se podizati očekivanja i potrebe sustava", kaže.