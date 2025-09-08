Oglas

Povlači se ovaj proizvod: Kod male djece predstavlja rizik od gušenja

N1 Info
08. ruj. 2025. 16:00
trgovina, kupac - AFP
Ina FASSBENDER / AFP / Ilustracija

Potrošačima se preporučuje da ih ne konzumiraju i, ukoliko ih posjeduju, vrate na mjesto kupnje.

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda žele voćni štapići, Cozzo Jelly Sticks Fruit flavor 100 g i Jelly Sticks Fruit Flavor 240 g, s rokom najbolje upotrebe do 01.04.2026, prenosi Dnevnik.hr.

Razlog opoziva je prisutnost aditiva E407, koji utječe na tvrdoću proizvoda te može otežati žvakanje. Takva konzistencija predstavlja rizik od gušenja kod male djece prilikom konzumacije.

Prema navodima Inspektorata, proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u području sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: Heuschen & Schrouff - Oriental Foods Trading B.V., Langraaf, Nizozemska

Maloprodaja: PEKINŠKA PATKA d.o.o., Zagreb

Zemlja podrijetla: Malezija

Obavijest se odnosi isključivo na proizvode s gore navedenim podacima. Potrošačima se preporučuje da ih ne konzumiraju i, ukoliko ih posjeduju, vrate na mjesto kupnje.

