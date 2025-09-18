Irena Weber: Vrijeme je za postupni izlazak iz mjera i povratak na "tržišne postavke"

Državni intervencionizam ne smije biti trajno stanje te se Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) zalaže za postupno povlačenje države iz mjera intervencije, rekla je u četvrtak glavna direktorica HUP-a Irena Weber.
Oglas
"Hrvatska udruga poslodavaca se kontinuirano zalagala za postupni izlazak iz mjera intervencije. Država treba intervenirati u trenucima krize, međutim to ne smije postati i ostati nekako trajno stanje", rekla je Weber na predstavljanju poslovnih prilika za poduzetnike u projektima koje financira International Financial Corporation.
Dodala je kako je sada vrijeme za postupni izlazak iz mjera i povratak na "tržišne postavke".
Dok bi građanima, kako je rekla, prosječni račun za struju trebao biti veći za tri do pet eura na mjesec, veliki potrošači su već dvije godine u tržišnom režimu odnosno plaćaju tržišnu cijenu električne energije, a što se tiče malih, srednjih i mikropoduzetnika prosječni račun bi trebao biti veći za 30 eura mjesečno.
Stoga HUP, kako je rekla, ne očekuje lančanu reakciju na cijene.
No, dodala je, ako se usporedi povećanje cijene struje za poduzetnike za 30 eura s prošlogodišnjim rastom minimalne plaće za 130 eura, "vrlo je jasno što gura inflaciju".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas