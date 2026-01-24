"Janaf je u suradnji s Vladom Republike Hrvatske ishodio licencu kojim se do 20. veljače 2026. godine odobrava sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte za izvršavanje Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS. Pozdravljamo odluku američke administracije kao potvrdu odgovornog rada Uprave u ostvarivanju poslovnih i strateških interesa Janafa, Republike Hrvatske i Europske unije", stoji u priopćenju Janafa kojeg su potpisali predsjednik Uprave Stjepan Adanić i članovi Uprave Vladislav Veselica i Ivan Barbarić.