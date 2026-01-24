Ove europske zemlje doživjet će najžešće toplinske udare do kraja stoljeća

"To su mali, ali snažni pokazatelji koliko se brzo globalna klima mijenja", rekao je Gerrit Jan Reinders, izvršni direktor i stručnjak za klimatske podatke u Reinders Corporationu. "Iste sile koje pokreću ove promjene već preoblikuju Europu, gdje će rastući temperaturni ekstremi testirati otpornost naše infrastrukture, javnozdravstvenih sustava i načina života."