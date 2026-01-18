Transport sirove nafte za Rafineriju u Pančevu Janaf je započeo u utorak, a hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar ukazao je na interes da srpska rafinerija radi, te da Hrvatska očekuje da se preko Janafa transportiraju što veće količine nafte kako bi ta kompanija ostvarila svoju ulogu stabilizirajućeg faktora energetske sigurnosti RH i regije.