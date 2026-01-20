Oglas

u imotskom

Muškarac preminuo u policijskoj prostoriji za zadržavanje

author
Hina
|
20. sij. 2026. 11:39
Zagreb: Primopredaja policijskih vozila s policijskim obilježjima
Ilustracija/ Igor Soban/PIXSELL

U prostoriji za zadržavanje Postaje granične policije Imotski u utorak ujutro je pronađen mrtav muškarac, čije je tijelo prebačeno na Odjel patologije KBC-a Split kako bi se utvrdio uzrok smrti, doznaje se u splitskoj policiji.

Oglas

Muškarac je prethodnu noć priveden nakon što je policija primila nekoliko dojava da vozilom krivuda po cesti i ugrožava sigurnost prometa. Policija je odmah reagirala i sinoć u mjestu Zdilari zaustavila muškarca.

Preliminarnim testiranjem utvrđena mu je prisutnost više droga u organizmu, nakon čega je odveden na liječnički pregled. Po otpuštanju s liječničkog pregleda izdana mu je naredba o smještaju u prostoriju za zadržavanje do prestanka djelovanja opojnih sredstava. 

"Kada je uočeno da nepomično leži, odmah je pozvana hitna medicinska pomoć. Dolaskom liječnika konstatirana je smrt muškarca". 

O događaju je obaviješteno državno odvjetništvo te je u tijeku očevid. Tijelo preminulog prevezeno je na Odjel patologije radi obavljanja obdukcije, kažu u policiji.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
imotski policija postaja granične policije postaja granične policije imotski zdilara

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ