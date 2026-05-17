Vujčić: Najveći domaći problem inflacije i dalje su cijene usluga

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić upozorio je da je inflacija od 5,8 posto zabrinjavajuća, no istaknuo je da je trenutačni rast cijena u velikoj mjeri posljedica poskupljenja energenata, dok najveći domaći inflacijski pritisak i dalje dolazi iz sektora usluga.
Govoreći za HRT o travanjskoj inflaciji i mogućim pritiscima uoči turističke sezone, guverner HNB-a Boris Vujčić je rekao da je važno razlikovati vanjske i domaće uzroke rasta cijena.
"Kod inflacije je bitno imati na umu da je trenutni rast u potpunosti posljedica rasta cijena energenata. Stopa inflacije je pala s 4 na 3,7 posto, a temeljna inflacija je ostala na istoj razini. Inflacija roba je čak negativna, minus 0,7 posto, tu padaju cijene, a ono što je dugo vremena problem su cijene usluga. Tu je inflacija bila 7,2 posto, a sada je 7,3 posto. Tu spadaju i cijene turističkih usluga, rekao je.
Dodao je da je ukupna inflacija zabrinjavajuća, ali da dio razloga leži izvan Hrvatske.
"Inflacija od 5,8 posto je zabrinjavajući podatak, ali trebamo razlikovati dio koji je uvezen, koji je posljedica šokova u globalnoj opskrbi. To trebamo odvojiti od naših pritisaka koje imamo već dugo vremena, poput rasta cijena usluga, kazao je.
Na pitanje zašto je Hrvatska među zemljama Europske unije s višom inflacijom, Vujčić je rekao da šira vremenska perspektiva daje drukčiju sliku.
"Ako gledamo početak rasta inflacije od 2021. godine do danas, imamo kumulativnu stopu inflacije koja je niža od svih usporedivih zemalja srednje i istočne Europe. Kada pogledate dužu perspektivu, situacija nije takva da imamo najvišu stopu inflacije, istaknuo je.
Objasnio je da je dio razloga u ranijem duljem zadržavanju subvencija i ograničenja cijena energenata.
"Neko vrijeme smo imali višu stopu inflacije jer smo duže zadržali ograničenja i subvencije cijena energenata. Kada se to počelo opuštati, brže su rasle cijene, čak i prije rata u Iranu, rekao je.
Istaknuo je da cijene usluga ostaju ključni izazov, ali očekuje njihovo postupno smirivanje.
"Cijene usluga nikad nisu pale na razine ispod 7 posto. Mislim da ćemo uskoro vidjeti da će se i ta stopa inflacije smanjivati, kao posljedica smanjenja potražnje, i inozemne i domaće. S druge strane, to je u drugom koraku i posljedica nižeg rasta plaća kojeg očekujemo ove godine. To će dovesti do toga da će i stopa rasta inflacije prestati rasti, dodao je.
