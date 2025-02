Kako će dućani istaknuti proizvode s ograničenim cijenama? “Netko je plasirao priču o polici za siromašne…”

Podijeli :

Josip Kelemen iz platforme "Halo, inspektore" u N1 Studiju uživo s našom Ankom Bilić Keserović govorio je o bojkotu trgovina. Prema rezultatima ankete koju je provela platforma, na tjedan dana će se, od subote, bojkotirati Konzum. Uz to, u petak je novi, opći bojkot svih trgovina.

“Potrošači su tražili da jedan tjedan bude bojkot jednog trgovačkog lanca i to smo sada i učinili i ostali će doći na red, prije ili kasnije. Od nečeg moramo krenuti, Konzum je prvi“, kazao je Kelemen.

Poručio je da slušaju glas potrošača. “Potrošač ima pravo reći što želi, iznijeti svoju ideju i mi to prihvaćamo, želimo dati potrošačima mogućnost da svoje generirano nezadovoljstvo iskažu na mrežama i usmjere svoje aktivnosti.”

Navodi da su im brojni potrošači pisali navodeći da žele bojkot svih trgovina ponovno, da se ne opuste.

“Šaljemo snažnu poruku da nema opuštanja i da potrošači neće odustati dok ne krene val sniženja, jer ono što se događa na policama i dalje je podizanje cijena, poskupljuju za cent, dva, deset i ova priča oko smanjivanja, korekcija, zaključavanja nam se čini kao bacanje prašine u oči”, istaknuo je Kelemen.

Poručio je da je cilj trajno, a ne akcijsko snižavanje cijena.

Neki trgovački lanci su već najavili sniženja cijena.

“To uopće nisu sniženja, to je samo zamagljivanje. Primijećeno je da proizvod koji je kao zaključan je sad cjenovno viši nego što je bio prije, dakle prvo su digli cijene i onda su odlučili pokazati dobru volju i smanjili su za nešto postotaka. To je podcjenjivački prema potrošačima”, poručio je Kelemen.

Novosti u trgovinama

U hrvatskim trgovinama uvode se promjena. Naime, na ulazu u prodajni objekt ili na drugom istaknutom mjestu unutar trgovine morat će biti jasno postavljen plakat koji sadrži vizualnu identifikacijsku oznaku i popis odabranih artikala s pripadajućim cijenama. Trgovci će moći imati, ako žele, i zasebne police za artikle s ograničenom cijenom.

“Netko je plasirao priču da će to biti polica za siromašne i to je povrijedilo velik broj potrošača. Ako nam država ili trgovci misle da smo siromašni, onda to treba otvoreno reći. Te će police biti svima dostupne, kupovat će i oni s boljom platežnom moći, ali i umirovljenici i drugi. Dobro je da je vidljivo i istaknuto, ali nije dobro što potrošači misle da će te cijene biti opet veće nego sada. Kako? Po nekim našim pokazateljima ograničene cijene su već sada više nego što je sad na tržištu, na policama”, zaključio je Kelemen.

