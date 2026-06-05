Hrstić: Normativima ćemo odrediti prihvatljivo vrijeme čekanja na pretrage

"Pacijent će znati treba li, s obzirom na svoje stanje, obaviti pretragu za 14 dana ili za 365 dana. Ako mu specijalist objasni da na pretragu, primjerice, može čekati godinu dana, onda nema potrebe da za to plaća privatniku prije dobivenog termina", istaknula je Hrstić govoreći o pravilniku s normativima za prihvatljivo vrijeme čekanja koji bi uskoro trebao biti donesen.