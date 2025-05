Kako provjeriti imam li pravo na povrat poreza?

To je razdoblje kada Porezna uprava vraća preplaćeni dio poreza na dohodak i prireza koji su građani platili tijekom prethodne godine. No, mnogi nisu sigurni imaju li uopće pravo na povrat, kako to provjeriti i što sve utječe na konačni iznos. U ovom članku objasnit ćemo detaljno sve što trebate znati o povratima poreza, tko ima pravo na povrat i kako jednostavno provjeriti svoj status.