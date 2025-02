Povrat poreza: Kako ga izračunati i tko ima pravo na povrat od 100 posto

Podijeli :

Svake godine početkom svibnja Porezna uprava vrši povrat poreza. Ovime se zaposlenim osobama vraća razlika između uplaćenog poreza na dohodak i prireza poreza u odnosu na potreban iznos. Ipak, povrat neće dobiti svi, već osobe starosti do 30 godina.

Povrat poreza odnosi se na povrat razlike između uplaćenog poreza na dohodak i prireza na taj porez u odnosu na potreban iznos u protekloj godini. Povrat poreza izvršit će se onim osobama koje ispunjavaju uvjete za povrat, a u to ulaze i mlade zaposlene osobe starosti do 25 godina (rođene 1999. godine i kasnije) koje imaju pravo na 100 posto povrata poreza te osobe starosti do 30 godina (rođene od 1994. do 1998. godine) koje imaju pravo na 50 posto povrata poreza.

Treba li podnijet prijavu za povrat poreza?

Većina osoba ne mora podnositi prijavu za povrat poreza već će nju automatski izračunati Porezna uprava, ali neki porezni obveznici dužni su, do 28. veljače 2025., podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak za proteklu godinu. Osobe koje obavezno moraju podnijeti prijavu poreza na dohodak su:

porezni obveznik koji u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija

porezni obveznik rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi

porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak

Koje porezne olakšice postoje?

Neki porezni obveznici mogu iskoristiti i pravo na priznavanje raznih poreznih olakšica koje se, od Porezne uprave traže predajom ZPP-DOH obrasca. Te porezne olakšice uključuju:

osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji

osobni odbitak za utvrđenu invalidnost (vlastitu ili članova uže obitelji)

umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici

osobni odbitak za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja

Povrat poreza – kalkulator

Povrat poreza se obično događa početkom svibnja. No, već sada je moguće izračunati okviran iznos koji se može dobiti od povrata poreza i to putem kalkulatora na službenoj stranici Porezne uprave. U ovaj kalkulator unose se podaci o: isplaćenim bruto primicima, uplaćenim doprinosima, godišnjem osobnom odbitku, uplaćenom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak i godišnjoj stopi prireza

Stvarni podaci o ukupnim primicima, obračunatim doprinosima, osobnom odbitku te obračunatom porezu i prirezu mogu se dobiti putem usluga sustava ePorezna “Uvid u Moj JOPPD” ili “Uvid u IP1/IP2”.

Kako navode iz Porezne uprave, rezultat ovog izračuna isključivo je informativnog karaktera te je moguće da se konačnim godišnjim obračunom poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak od strane Porezne uprave utvrdi različit iznos utemeljen na Zakonu o porezu na dohodak te na odlukama lokalnih tijela samouprave o visini stopa prireza.

Zaključak

Mladi do 25 godine imaju pravo na povrat poreza u stopostotnom iznosu, dok oni do 30 godina dobivaju 50 posto povrata. Povrat se isplačuje u svibnju, ali se već sada na stranici Porezne uprave može izračunati koliko bi on mogao iznositi. Ipak, ovo je samo okvirna računica koja se može promijeniti.

