Kupac Name otkrio kad planira ponovno otvoriti robnu kuću

Tvrtka Izbor šesti preuzima robnu kuću Nama u zagrebačkoj Ilici, a zaključenje transakcije očekuje se u ožujku ove godine, izvijestila je u ponedjeljak ta tvrtka, napominjući kako će robna kuća po završetku transakcije ponovno otvoriti vrata i nastaviti trgovačku djelatnost, a svi zaposlenici nastavit će s radom.
Oglas
Trenutačno, kako se navodi, objekt nema zakupaca te će se poslovanje odvijati redovno, "uz fokus na stabilnost i kontinuitet".
"Ponosni smo što smo kao hrvatska tvrtka dobili mogućnost preuzimanja robne kuće koja je desetljećima jedan od najprepoznatljivijih simbola Zagreba, u samom srcu grada, u povijesnoj zgradi s kraja 19. stoljeća koja već generacijama oblikuje njegovu vizuru. Robna kuća nije samo poslovni prostor - ona je dio identiteta Zagreba i zato želimo očuvati njezin dignitet, poštovati njezinu povijest i promišljeno graditi njezinu budućnost“, poručili su iz tvrtke Izbor šesti.
Trgovački sud u Zagrebu početkom veljače donio je rješenje kojim se zgrada Name u zagrebačkoj Ilici dosuđuje kupcu - tvrtki Izbor šesti, kojoj se nalaže da u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja uplati oko 12 milijuna eura razlike između ponuđene cijene od preko 17 milijuna i nešto više od pet milijuna eura uplaćene jamčevine.
Sudskim rješenjem kupac je obvezan zajedno s nekretninom kupiti i preuzeti inventar-opremu koji se nalazi u zgradi Name u Ilici i to po knjigovodstvenoj vrijednosti na dan primopredaje nekretnina te je obvezan sa stečajnim upraviteljem sklopiti ugovor o kupoprodaji inventara-opreme u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnina, odnosno 30 dana od dostave drugostupanjske odluke.
No, ukoliko tvrtka Izbor šesti ne sklopi ugovor o kupoprodaji inventara-opreme u navedenom roku, dosuda nekretnina će se oglasiti nevažećom.
Osim toga, kupac je obvezan s nekretninom kupiti i trgovačku robu po nabavnoj vrijednosti i prema popisu na dan primopredaje nekretnina te je dužan nastaviti poslovanje i preuzeti zaposlenike u iduće dvije godine, računajući od dana predaje nekretnine.
Tvrtka Izbor šesti, kako se navodi u sudskom registru, osnovana je u kolovozu 2025., temeljni kapital joj je 2.500 eura, a sjedište u Solinu. Kao osnivači su navedeni Nina Banović i Ivan Budalić, a kao članovi uprave i direktori Andrija Banović i Ante Budalić.
Banovići su široj javnosti poznati kao bivši vlasnici optičkog lanca Anda - lidera u toj djelatnosti na hrvatskom tržištu, a Budalići su aktivni u nekretninskom sektoru, odnosno u iznajmljivanju i upravljanju nekretninama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas