Lalovac: Socijalizam je propao zato što su police bile prazne, a HDZ će izgubiti vlast zato što su police skupe

Bivši ministar financija i saborski zastupnik SDP-a Boris Lalovac, u N1 Studiju uživo s našom Ankom Bilić Keserović komentirao je inflaciju u Hrvatskoj i prijedlog Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena.

U Hrvatskom saboru vodile su se žustre rasprave o prijedlogu Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena, a Boris Lalovac je objasnio zašto misli da zakon neće donijeti željene efekte: “Nismo vidjeli ni što je donijelo prvo zamrzavanje cijena u rujnu 2023. godine, nemamo nikakve analize koji su to bili proizvodi, sjećaju li građani tih proizvoda, iz udruga potrošača su rekli da uopće nisu mogli doći do tih proizvoda, jesu li to uvozni proizvodi, domaći proizvodi. Apsolutno se bez ikakve analize ishitreno postupilo zato što ih je počela hvatati panika i kad vas hvata panika počinjete donositi ovakve zakone. Što se događa? Socijalizam je propao zato što su police bile prazne, a HDZ će izgubiti vlast zato što su police skupe. To je jednostavna računica. Bila polica prazna ili skupa, ona je nedostupna, običnom građaninu je nedostupna.”

“Vlada se igra administrativno”

Izrazio je zabrinutost jer ne vidi strukturan način rješavanja problema: “Vlada se igra administrativno zamrzavanjem cijena, zamrzavanjem cijena električne energije, povećavanjem plaća, to što su zamrzili cijene električne energije vrate nešto u HEP putem državnog proračuna. Sve se radi po nekoj kontroli, direktivi i naravno da tržište drugačije reagira. Na tržištu svi posluju zbog egzistencije, trgovci i banke zbog profita, a ono što država mora napraviti kada vidi da se stvara nejednakost u društvu je donositi mjere. Ovo nisu mjere.”

