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Lufthansin zrakoplov

Propao stajni trap Boeinga 787 u Frankfurtu, nekoliko osoba ozlijeđeno

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Hina
|
04. lip. 2026. 16:27
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Lufthansa
Kai Pfaffenbach / REUTERS

Nekoliko članova osoblja ozlijeđeno je u četvrtak kada je neočekivano propao stajni trap zrakoplova Boeing 787 u zračnoj luci Frankfurt, priopćila je Lufthansa.

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„Putnici još nisu bili ukrcani”, rekao je glasnogovornik tvrtke u priopćenju poslanom elektroničkom poštom, dodajući da su se u trenutku incidenta u zrakoplovu nalazili članovi posade i zemaljsko osoblje.

„Nekoliko radnika je ozlijeđeno i primaju liječničku pomoć”, dodala je tvrtka.

Fotoreporter Reutersa vidio je više vozila hitne pomoći oko dvomotornog širokotrupnog zrakoplova koji je djelomično ležao na trupu.

Incident se dogodio u 12.45 sati, a zrakoplov je trebao poletjeti u Los Angeles kao let LH450, priopćila je Lufthansa.

„Zajedno s nadležnim tijelima istražujemo točne okolnosti događaja”, navela je tvrtka.

Boeing 787, od kojeg Lufthansa koristi varijantu 787-9, relativno je novi avion u floti kompanije.

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Teme
boeing boeing 787 frankfurt lufthansa zračna luka frankfurt

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