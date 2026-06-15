Potvrđeno za N1
Izvučeno tijelo četvrte poginule osobe u nesreći katamarana i jedrilice
Kako je za N1 potvrdio kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera, izvučeno je tijelo četvrte smrtno stradale osobe za kojom se tragalo nakon jučerašnjeg sudara jedrilice s katamaranom u splitskom akvatoriju.
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Kako doznajemo, u tijeku su pripreme za izvlačenje jedrilice. Željko Kuštera za N1 je rekao da se radi o izuzetno zahtjevnom poslu jer se jedrilica nalazi na velikoj dubini.
Podsjetimo, ronioci su na dubini većoj od 50 metara pronašli olupinu jedrilice, a u njenoj kabini i tijelo četvrte smrtno stradale osobe.
Pod još nerazjašnjenim okolnostima u nedjelju su se između Šolte i Brača sudarili katamaran i jedrilica duga oko 14 metara, na kojoj je bilo osam osoba.
Nakon sudara pronađena su tijela troje poginulih, a danas ja pronađeno i tijelo četvrte osobe za kojom se tragalo.
Četiri ozlijeđene osobe prevezene su u splitski KBC i izvan su životne opasnosti.
Svi stradali su češki državljani, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
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