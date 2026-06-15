nedovoljna regulacija
Kapetan Dumanić o tragediji kod Splita: “Ako se ne uvedu mjere, bit će još nesreća”
Kapetan Sanjin Dumanić komentirao je za N1 pomorsku nesreću u splitskom akvatoriju u kojoj su, prema dostupnim informacijama, poginule četiri osobe s jedrilice. Upozorio je da je promet kroz Splitska vrata sve gušći, a regulacija nedovoljna.
Kapetan Dumanić rekao je da je prerano donositi zaključke o odgovornosti za nesreću u kojoj su se sudarili katamaran Krilo i jedrilica, ali da se mora otvoriti pitanje sigurnosti plovidbe u splitskom akvatoriju.
“Tragedija se dogodila, ali dogodit će se i druga i treća ako se ne uvedu određene mjere”, rekao je Dumanić.
Upozorio je da su Splitska vrata relativno uzak prolaz kroz koji dnevno prolazi velik broj plovila.
“Tu prođe na stotine brodica dnevno, možda i blizu tisuću. Splitska luka je najveća luka na Mediteranu po prijevozu putnika. Tu su Jadrolinija, katamarani, turistički brodovi, a ništa se nije promijenilo. Brodova je sve više, ali se zakon nije mijenjao”, rekao je.
“Splitska vrata treba urediti”
Dumanić smatra da je nužno uvesti jasniju regulaciju prometa kroz Splitska vrata.
“Hidrografski institut u Splitu trebao bi dobiti nalog da se taj prolaz riješi, da se napravi separacija prometa, da se zna kojom stranom brodovi prolaze, kojom brzinom i na kojoj udaljenosti od kopna”, rekao je.
Dodao je da bi veći brodovi trebali imati jasno označene pravce kretanja, dok bi manje brodice trebale ploviti u odvojenom prostoru.
“Osnovno je da se zna točno koja je brzina i kuda brod može ploviti. Sve bi bilo drugačije”, poručio je.
“Osnovno pravilo je osmatranje”
Govoreći o samom sudaru, Dumanić je naglasio da istraga treba utvrditi što se događalo neposredno prije nesreće.
“Osnovno pravilo na moru je: dobro osmatraj okolinu. Okolina znači 360 stupnjeva. Treba vidjeti što su radili skiper na jedrilici i zapovjednik katamarana nekoliko trenutaka prije sudara”, rekao je.
Objasnio je i da je važno utvrditi je li jedrilica plovila na jedra ili na motorni pogon.
“Motorni brod mora izbjegavati brod na jedra. Ali ovdje izgleda da su oba broda bila na motorni pogon. Prednost desne strane postoji, ali dolazimo i do pitanja razlike u brzini i eventualnog preticanja”, rekao je.
“Sigurnost je važnija od voznog reda”
Dumanić je istaknuo da katamarani imaju veliku brzinu, ali i mogućnost manevra.
“Onaj tko ide brže ima veću mogućnost manevra. Kad se gas malo smanji, brod drastično gubi brzinu“, rekao je.
Dodao je da vozni red ne može biti važniji od sigurnosti.
“Vozni red je zakon, ali postoje zakoni koji su važniji. Sigurnost je najvažnija. Nema nijednog voznog reda koji može ići protiv sigurnosti”, rekao je i naglasio da će istraga i sud odlučiti tko je kriv.
“Privatna inicijativa ispred legislative”
Dumanić je upozorio i na sve veći broj charter plovila, izletničkih brodova i privatnih brodica.
“Privatna inicijativa uvijek je ispred legislative. Brodova u charteru sve je više, naših i stranih. To je ogroman broj plovila”, rekao je.
Posebno je istaknuo jutarnje gužve u splitskoj luci.
“Ujutro između 7 i 8 sati iz Splitske luke isplovi barem 50 brodova. Split ima jednu jedinu pumpnu stanicu. Tu je ujutro ludnica”, rekao je.
“Treba spriječiti, ne samo reagirati”
Na pitanje o postupanju u hitnim situacijama, Dumanić je rekao da postoje službe, brodovi za spašavanje, helikopterska služba i dronovi, ali da je ključno spriječiti nesreće.
“Treba spriječiti da se to dogodi, a spriječiti se može samo pravom legislativom i time da se ona provodi. Da netko zaustavlja brodove i naplaćuje kazne, sve bi bilo drugačije”, rekao je.
Zaključio je da uski i frekventni prolazi poput Splitskih vrata moraju imati poseban režim plovidbe.
“Nema tu ni snage jačega ni snage bržega. More ne prašta”, rekao je Dumanić.
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