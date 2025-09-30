Zastupnica u Europskom parlamentu i članica Odbora za promet i turizam Nikolina Brnjac rekla je da predstoji izrada europske strategije održivog turizma, a cilj je vidjeti kako klimatski izazovi utječu na turizam, kako turizam utječe na lokalne zajednice i okoliš te izazove kratkoročnog najma. Rekla je da je, kada se usporede podaci za 2023. i 2024., kratkoročni najam na europskoj razini povećan za 18 posto te da će se to urediti novom regulativom. Dodala je da je Hrvatska jako dobar primjer, kroz Zakon o turizmu, da se vidi koliko je kapaciteta i što je potrebno da bi lokalno stanovništvo bilo zadovoljno i da bi se vodilo računa o priuštivom stanovanju za mlade.