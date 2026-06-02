FOTO / NATO gradi baltičku utvrdu protiv Putina: "Napad se može dogoditi u bilo kojem trenutku"

Andreas Gustafsson, zapovjednik gotlandske pukovnije, rekao je za POLITICO da će se „najmanje tisuću dodatnih“ rotacijskih vojnika pridružiti postojećih 4.500 na otoku „u roku od godinu dana“. Dodao je i da se nada kako će im se „uskoro“ pridružiti topničke postrojbe dugog dometa. Očekuje se i da će otok od 2028. godine dobiti nove sustave protuzračne obrane srednjeg dometa IRIS-T.