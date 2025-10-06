MITS provodi dva javna poziva za jačanje kadrova u turizmu: Motivirat će mlade i kroz stipendije

Riječ je o javnim pozivima koje ministarstvo provodi niz godina - za promociju i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam, za što je osigurano 290 tisuća eura, dok je za provedbu programa stipendiranja u sklopu javnog poziva za poticanje obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj/akademskoj godini 2025./2026. osigurano 502,2 tisuće eura.