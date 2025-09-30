Oglas

Tonči Glavina

Ministar turizma: Zadovoljni smo ostvarenim rezultatima

Hina
30. ruj. 2025. 11:47
Dodjela nagrade sampionima turizma Vecernjakove turisticke patrole te panel o turizmu ministar turizma i sporta Tonci Glavina
Grgo Jelavic/PIXSELL

Prihodi od stranih turista u Hrvatskoj su u prvoj polovici 2025. porasli za 244 milijuna eura ili 5,9 posto, na četiri milijarde i 375 milijuna eura, od čega je većina ostvarena u drugom tromjesečju, izvijestili su u utorak iz Ministarstva turizma i sporta (MINTS) na temelju podataka HNB-a.

Samo u drugom tromjesečju 2025., po podacima Hrvatske narodne banke (HNB), prihodi od stranih turista iznosili su 3,5 milijardi eura, što je za 5,7 posto ili 190,2 milijuna eura više nego u istim mjesecima prošle godine.

"Zadovoljni smo ostvarenim rezultatima. Strateški se odmičemo od sezonalnosti te razvijamo turizam kroz cijelu godinu. Rast ostvarujemo u pred i posezoni što ide u prilog svim aktivnostima koje kao Vlada poduzimamo", ističe ministra turizma i sporta Tonči Glavina, dodajući da su "zadovoljni i dosadašnjim tijekom posezone jer se ostvaruje 5 posto veći turistički promet u usporedbi s istim razdobljem prošle godine".

Zaključno Glavina poručuje i da cjenovna konkurentnost ostaje ključan prioritet za ostatak ove te za iduću turističku godinu.

Teme
Tonči Glavina strani turisti turizam

