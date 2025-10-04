Orešković: Minimum na koji kao građani imamo pravo jest pitati i saznati tko uistinu stoji iza ovih neustavnih i nepristojnih poruka

Mole li se klečeći muškarci za podređenost svojih žena koje im ne žele biti pokorne? Je li za nas kao zajednicu prihvatljivo to slušati? Naime, da žene ovih muškaraca žele biti ono za što se muškarci mole, ove molitvene nakane ne bi bile potrebne. Ili je ipak molitvena nakana usmjerena na druge? Na tuđe žene, na tuđe brakove, na muškarce i žene koji svoj odnos temelje na uvažavanju, uzajamnosti, podršci, razumijevanju i ravnopravnosti?