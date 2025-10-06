Prognoza za zimu 2025./2026. temeljena na analogijama pokazuje veliku vjerojatnost povratka hladnije zime u dijelovima Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i djelomično Europe.
Pod utjecajem nekoliko oceanskih i atmosferskih čimbenika, čini se da se globalni vremenski sustav ponovno usklađuje za povratak klasične "stare“ hladne zime, pišeSevere Weather.
Analogna prognoza temelji se na analizi trenutnog stanja globalnog vremenskog sustava i pronalaženju nekoliko godina u prošlim desetljećima koje su imale slične uvjete. Zatim se proučava kako su zime izgledale u tim godinama i koriste se kao smjernice za predviđanje.
Najnovija karta anomalija temperature oceana pokazuje da se hladna faza (La Niña) počinje razvijati u tropskim regijama i očekuje se da će potrajati tijekom zime.
Predviđa se aktivan (slabiji) La Niña događaj koji će utjecati na zimu 2025./2026., uz brzo slabljenje i povratak toplije faze tijekom 2026.
Osim sjeverozapadnih dijelova Sjedinjenih Država i Srednjeg zapada, sjeveroistočni dijelovi SAD-a i istočna Kanada pokazuju povećan potencijal za snježne padaline, kao i dijelovi istočnih Sjedinjenih Država.
Dotok hladnijeg zraka u Europu
Nad Europom se uočava područje visokog tlaka nad sjevernim dijelovima kontinenta, što obično dovodi do dotoka hladnijeg istočnog zraka prema unutrašnjosti Europe.
Dosadašnje analize i prognoze pokazuju snažan signal koji upućuje na povećanu vjerojatnost povratka hladnije zime 2025./2026. Međutim, kao i uvijek, na globalni vremenski sustav utječe mnogo čimbenika, a on je sve samo ne jednostavan.
