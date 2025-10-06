Oglas

nova dugoročna prognoza

Severe Weather najavljuje "povratak klasične "stare“ hladne zime"

author
N1 Info
|
06. lis. 2025. 08:55
zima5.jpg
Severe Weather Europe

Prognoza za zimu 2025./2026. temeljena na analogijama pokazuje veliku vjerojatnost povratka hladnije zime u dijelovima Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i djelomično Europe.

Oglas

Pod utjecajem nekoliko oceanskih i atmosferskih čimbenika, čini se da se globalni vremenski sustav ponovno usklađuje za povratak klasične "stare“ hladne zime, pišeSevere Weather.

Analogna prognoza temelji se na analizi trenutnog stanja globalnog vremenskog sustava i pronalaženju nekoliko godina u prošlim desetljećima koje su imale slične uvjete. Zatim se proučava kako su zime izgledale u tim godinama i koriste se kao smjernice za predviđanje.

zima3.jpg
Severe Weather Europe

Najnovija karta anomalija temperature oceana pokazuje da se hladna faza (La Niña) počinje razvijati u tropskim regijama i očekuje se da će potrajati tijekom zime.

Predviđa se aktivan (slabiji) La Niña događaj koji će utjecati na zimu 2025./2026., uz brzo slabljenje i povratak toplije faze tijekom 2026.

Osim sjeverozapadnih dijelova Sjedinjenih Država i Srednjeg zapada, sjeveroistočni dijelovi SAD-a i istočna Kanada pokazuju povećan potencijal za snježne padaline, kao i dijelovi istočnih Sjedinjenih Država.

zima2.jpg
Severe Weather Europe

Dotok hladnijeg zraka u Europu

Nad Europom se uočava područje visokog tlaka nad sjevernim dijelovima kontinenta, što obično dovodi do dotoka hladnijeg istočnog zraka prema unutrašnjosti Europe.

zima3.jpg
Severe Weather Europe

Dosadašnje analize i prognoze pokazuju snažan signal koji upućuje na povećanu vjerojatnost povratka hladnije zime 2025./2026. Međutim, kao i uvijek, na globalni vremenski sustav utječe mnogo čimbenika, a on je sve samo ne jednostavan.

Teme
prognoze zima

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ