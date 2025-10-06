O reakciji Kaptola
Žarko Puhovski: Imamo strašno nizak intelektualni nivo Crkve u Hrvatskoj
Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak, te je, između ostalog, komentirao reakciju Zagrebačke nadbiskupije o planu Grada Zagreba da u osnovne i srednje škole uvede predmet “Zdravstveni odgoj i obrazovanje”.
Podsjećamo, Zagrebačka nadbiskupija objavila je oštru izjavu u kojoj prosvjeduje protiv namjere Grada Zagreba da u osnovne i srednje škole uvede predmet “zdravstvenoga odgoja i obrazovanja” jer, smatraju u Nadbiskupiji, nudi i sadržaje neprihvatljive za katoličke učenike.
Puhovski je, međutim, naglasivši kako taj predmet još uopće nije uveden u škole, istaknuo:
"Nije napisan naslov, radna grupa nije imala prvi sastanak. Vi prosvjedujete protiv nečega što se još nije dogodilo i ne znate hoće li se dogoditi. A i ako se dogodi, neće biti obavezan. I morat će se u svakom slučaju pitati roditelje."
Biskupi nisu svjesni da su i sami ideolozi
"Ono što je najveća sramota za Crkvu, i meni je kao građaninu neugodno na niskom nivou kojim oni argumentiraju, da se oni skandaliziraju nad ideologijom. Oni nemaju svijest da sami zastupaju ideologiju. To je takva sramota, da biskupska konferencija nema svijest o sebi kao ljudima koji su i ideolozi."
Sadržaj predmeta još nije objavljen, ali Nadbiskupija tvrdi da zdravstveni odgoj “zbunjuje djecu” te da “ulazi u njihovu intimu”, navodeći kako programi potkopavaju spolnu određenost i identitet usvojen u obitelji.
Puhovski je dalje komentirao: "Papa je prije tri dana rekao prekrasnu rečenicu. Pitali su ga o sukobu u SAD-u, a on je rekao ljudi koji podržavaju rat, a istovremeno su protiv pobačaja, nisu za život. Oni nastupaju za jednu vrstu života, ne za drugu."
"Ovi naši kad idu u Hod za život, onda ih pitate, vi ste za život od začeća do prirodne smrti... Ovi naši bi htjeli biti protiv pobačaja, ali baš protiv rata... Stalno blagoslivljaju vojne jedinice, o junacima u ratu govore...", govori Puhovski.
"Imamo strašno nizak intelektualni nivo Crkve u Hrvatskoj. To je zabrinjavajuće, jer to je bitan dio hrvatskog društva.", zaključuje.
