Mutavdžić: Vidimo umjetnu inteligenciju kao potencijal za novu industrijsku revoluciju

"Mislim da umjetna inteligencija još tehnološki nije na tom nivou. U segmentu viših dodanih vrijednosti umjetnu intelogenciju vidimo kao pomagača. Kad smo razmišljali kako će ona zamijeniti pojedine profesije, govorili smo o takozvanim 'plavim i bijelim ovratnicima'. Očekivali smo da ovi plavi, koji su industrija, biti prvi koji će se mijenjati, no dogodilo se to da je promjena puno izraženija kod bijelih ovratnika, odnosno u intelektualnim dodanim vrijednostima. To su prvi rezultati koji ljude iznenađuju u smislu načina na koji umjetna inteligencija može pomoći, primjerice, liječnicima, pravnicima, menadžerima", smatra Mutavdžić.