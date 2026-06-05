Dosjei putnika vraćenih iz Tivta demantiraju Vučića: Nije "nekakav kazneni postupak", već pokušaj ubojstva, iznude i nasilje

ELVIS BARUKCIC / AFP

Iako je predsjednik Aleksandar Vučić pokušao relativizirati činjenicu da su među putnicima s leta koji je iz Tivta vraćen u Beograd bile osobe protiv kojih su vođeni kazneni postupci, piše Nova.rs, navodeći da je riječ o svega petorici od ukupno 84 putnika, dostupni podaci pokazuju da se ne radi o bezazlenim ili trivijalnim prekršajima, ali i da je mnogo više njih evidentirano u sigurnosnim bazama podataka.

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Među osobama koje su vraćene iz Crne Gore nalaze se i pojedinci s ozbiljnim kaznenim dosjeima, uključujući djela s elementima nasilja, zbog čega se postavlja pitanje je li opravdano takve biografije relativizirati riječima da je riječ o ljudima koji su prošli kroz "nekakav kazneni postupak", piše Tanja Milovanović za Novu.rs.

Da je riječ o mnogo ozbiljnijim kaznenim djelima govori i činjenica da protiv jednog od putnika istragu vodi Javno tužiteljstvo za organizirani kriminal (JTOK). Riječ je o Spasoju Vujoviću, koji je 2023. godine uhićen u Subotici zbog sumnje na utaju poreza.

Istraga protiv Vujovića i još 26 osumnjičenih još nije završena jer nije dovršeno ekonomsko-financijsko vještačenje opsežne dokumentacije koja obuhvaća više od 180.000 stranica.

S druge strane, za Jovana Kecmana Coju teško se može reći da je riječ o "nekakvom kaznenom postupku".

Riječ je o osobi koja je pravomoćno osuđena za pokušaj ubojstva bivšeg policajca Dalibora Bogdanovića Boće. Kecman je 2014. godine u Novom Sadu, u Ulici Laze Telečkog, iz pištolja ranio Bogdanovića pogodivši ga s dva metka u ruku i trbuh.

Nakon toga bio je u bijegu sve do 2018. godine, kada je prema Interpolovoj tjeralici uhićen u Njemačkoj i izručen Srbiji, kako je ranije pisao Danas.

Teško je govoriti o "nekakvom kaznenom postupku" kada je riječ o čovjeku koji se nalazio na Interpolovoj tjeralici.

Slomio djevojci čeljust

Među onima koji su bili na letu nalazi se i pomilovani nasilnik koji je djevojci, odnosno studentici u Novom Sadu, bez ikakvog povoda slomio čeljust.

U svakoj bi državi Stefan Kojović bio osuđen za stravičan napad, no u Srbiji ga je pomilovao upravo predsjednik Aleksandar Vučić.

U sigurnosnim evidencijama

Osim toga, s kaznenim djelima povezuje se znatno više putnika, a ne samo njih petorica.

Informacije koje su se dosad pojavile upućuju na to da je veći broj putnika s kontroverznog leta poznat istražnim tijelima.

Povezuju ih s različitim oblicima kriminalnih i nasilničkih aktivnosti.

Riječ je o osobama, piše Nova.rs, koje se u sigurnosnim evidencijama povezuju s navijačkim skupinama, privatnim zaštitarskim službama, nasilničkim deliktima, iznudama, prijetnjama, nanošenjem tjelesnih ozljeda, kao i kontaktima sa strukturama organiziranog kriminala.

Pojedini se dovode u vezu s logističkom podrškom skupinama korištenima za terenske i političke akcije, dok su drugi evidentirani zbog sudjelovanja u masovnim tučnjavama, neredima i drugim incidentima visokog sigurnosnog rizika.