Najveće plaće u Njemačkoj nemaju Nijemci: Pripadnici ove manjine zarade gotovo 5500 eura

Indijci u prosjeku zarađuju najviše među etničkim skupinama u Njemačkoj, objavio je njemački ekonomski institut IW.
Medijalna bruto plaća za Indijce u 2024. iznosila je 5393 eura mjesečno, priopćio je Njemački ekonomski institut (IW).
Slijede Austrijanci (5322 eura), Amerikanci (5307 eura) i Irci (5233 eura).
Njemački zaposlenici imaju prosječni bruto prihod od 4177 eura, dok strani zaposlenici zajedno imaju prosjek od 3204 eura.
IW navodi da je razlog visokih prihoda indijskih zaposlenika "viša razina zarade na tehničkim pozicijama".
Naime, mnogi Indijci rade u Njemačkoj u akademskim STEM profesijama (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika). Između 2012. i 2024. njihov se broj povećao gotovo devet puta na više od 32.800, te je sada oko trećina indijskih radnika s punim radnim vremenom u dobi između 25 i 44 godine zaposlena u tom sektoru.
Prema istraživanju, takav razvoj događaja također je posljedica naglog porasta broja indijskih studenata u Njemačkoj. Mnogi su uspješno završili studij, a zatim ostali živjeti ondje i sada doprinose rezultatima istraživanja, pišu autori.
Godišnji broj prijava patenata izumitelja s indijskim korijenima između 2000. i 2022. godine povećao se 12 puta.
"Bez kvalificirane imigracije, rast njemačkog gospodarstva danas bi teško bio moguć, a naročito u STEM području i u kontekstu pokretanja inovacija", napominje voditelj IW-ovog odjela za obrazovanje, imigraciju i inovacije Axel Plünnecke.
Ističe da je kvalificirana imigracija iz Indije posebna priča o uspjehu.
