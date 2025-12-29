U ovoj industriji u Njemačkoj nedostaje 120.000 radnika, bruto plaća preko 3.000 eura

Logistička industrija trenutno se suočava s nedostatkom 120.000 vozača kamiona, pri čemu svake godine više vozača kamiona odlazi u mirovinu nego što ih ulazi u tu profesiju. Rezultat bi mogle biti prazne police supermarketa, pišu njemački mediji.
Njemačka logistička industrija upozorava na sve veći nedostatak osoblja. "Trenutno nedostaje 120.000 vozača kamiona", rekao je u ponedjeljak za Reuters Dirk Engelhardt, glasnogovornik uprave Njemačkog udruženja za cestovni prijevoz, logistiku i odlaganje otpada (BGL).
Otprilike 30.000 do 35.000 vozača odlazi u mirovinu svake godine. Međutim, zamjena ima samo 15.000 do 20.000. Stoga se očekuje da će se jaz dodatno povećati.
Kronični nedostatak radnika
"Čujemo od mnogih prijevozničkih tvrtki da skidaju sve više vozila s cesta i otkazuju narudžbe jer jednostavno nemaju dovoljno vozača kamiona", rekao je Engelhardt. Mnogi pružatelji logističkih usluga više ne sudjeluju u natječajima jer očekivani prihodi od teretnog prijevoza, u kombinaciji s iznadprosječnim povećanjem troškova osoblja zbog nedostatka vozača, nisu dovoljni za pokrivanje troškova.
„Prazne police koje prečesto vidimo nisu samo zato što je lanac supermarketa trenutno u sporu oko cijena s proizvođačem hrane“, rekao je glasnogovornik BGL-a (Njemačkog udruženja za cestovni prijevoz, logistiku i odlaganje).
Osamdeset posto robe u Njemačkoj prevozi se cestom. „Vidjeli smo što se događa kada se uska grla u opskrbi prošire tijekom pandemije - sjetite se samo toaletnog papira", podsjeća Fenix.
Plaća preko 3000 eura
Prosječna bruto plaća je 3048 eura. Industrijsko udruženje ne očekuje nikakvo olakšanje od takozvane autonomne vožnje, gdje kamioni koriste senzore, kamere i umjetnu inteligenciju (AI) za kretanje bez ljudskog vozača. Vozači kamiona vjerojatno će ostati nezamjenjivi, jer djeluju i kao pratnja i kao čuvari robe koja im je povjerena.
„Oni su odgovorni za zakonski usklađenu isporuku tereta primatelju, kao i za prijevoz i osiguranje tereta“, naglasio je Engelhardt. Čak i u doglednoj budućnosti, samo će ljudsko biće moći intervenirati u nepredviđenim događajima.
Prema Atlasu plaća Agencije za zapošljavanje, medijalna bruto plaća za vozače kamiona iznosi 3048 eura, što je znatno ispod medijana godišnjeg dohotka cijele populacije, koji iznosi 4346 eura.
Srednja plaća predstavlja dohodak pri kojem točno polovica svih radnika zarađuje više, a druga polovica manje. Stoga se smatra posebno važnom referentnom vrijednošću za „tipičan“ dohodak jer ga ne iskrivljuju ekstremno visoke plaće, pišu njemački mediji.
