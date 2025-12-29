U ovoj industriji u Njemačkoj nedostaje 120.000 radnika, bruto plaća preko 3.000 eura

"Čujemo od mnogih prijevozničkih tvrtki da skidaju sve više vozila s cesta i otkazuju narudžbe jer jednostavno nemaju dovoljno vozača kamiona", rekao je Engelhardt. Mnogi pružatelji logističkih usluga više ne sudjeluju u natječajima jer očekivani prihodi od teretnog prijevoza, u kombinaciji s iznadprosječnim povećanjem troškova osoblja zbog nedostatka vozača, nisu dovoljni za pokrivanje troškova.