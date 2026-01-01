Svirali na tržnici u Bjelovaru. Dobili rok od sedam dana da napuste Hrvatsku

Policijski službenici Policijske postaje Bjelovar u srijedu, 31. prosinca, postupali su po dojavi da skupina osoba na gradskoj tržnici u Bjelovaru svira limenu glazbu te pritom stvara jaku buku.
Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja, oko 12 sati, zatečeno je šest državljana Republike Srbije u dobi od 61, 55, 51, 50, 40 i 39 godina, koji su u Republici Hrvatskoj imali prijavljen kratkotrajni boravak. Osobe su pozvane u službene prostorije policije radi utvrđivanja okolnosti njihova boravka u Republici Hrvatskoj.
Provedenim provjerama utvrđeno je da navedeni strani državljani ne posjeduju dozvolu za boravak i rad niti potvrdu o prijavi rada, zbog čega nisu ovlašteni obavljati djelatnost sviranja na ulicama i u ugostiteljskim objektima u svrhu ostvarivanja zarade.
S obzirom na to da nisu opravdavali svrhu i uvjete ulaska i kratkotrajnog boravka u Republici Hrvatskoj, kao i postojanje opravdane sumnje da kratkotrajni boravak nisu koristili sukladno odredbama Zakona o strancima, proveden je upravni postupak. U postupku su donesena rješenja o otkazu kratkotrajnog boravka u Republici Hrvatskoj za svih šest državljana Republike Srbije.
Daljnjim postupanjem utvrđeno je kako trojica od njih posjeduju važeće dozvole boravka Savezne Republike Njemačke, zbog čega im je, uz rješenje o otkazu kratkotrajnog boravka, izdano i upozorenje o obvezi odlaska u državu članicu Europskog gospodarskog prostora.
Sukladno donesenim rješenjima, stranim državljanima otkazan je kratkotrajni boravak u Republici Hrvatskoj te im je izrečena zabrana ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj u trajanju od tri mjeseca, računajući od dana napuštanja Republike Hrvatske odnosno Europskog gospodarskog prostora. Također, određen im je rok za dragovoljni odlazak u trajanju od sedam dana, u kojem su dužni napustiti Republiku Hrvatsku odnosno Europski gospodarski prostor.
