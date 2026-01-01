Svirali na tržnici u Bjelovaru. Dobili rok od sedam dana da napuste Hrvatsku





S obzirom na to da nisu opravdavali svrhu i uvjete ulaska i kratkotrajnog boravka u Republici Hrvatskoj, kao i postojanje opravdane sumnje da kratkotrajni boravak nisu koristili sukladno odredbama Zakona o strancima, proveden je upravni postupak. U postupku su donesena rješenja o otkazu kratkotrajnog boravka u Republici Hrvatskoj za svih šest državljana Republike Srbije.



Daljnjim postupanjem utvrđeno je kako trojica od njih posjeduju važeće dozvole boravka Savezne Republike Njemačke, zbog čega im je, uz rješenje o otkazu kratkotrajnog boravka, izdano i upozorenje o obvezi odlaska u državu članicu Europskog gospodarskog prostora.



Sukladno donesenim rješenjima, stranim državljanima otkazan je kratkotrajni boravak u Republici Hrvatskoj te im je izrečena zabrana ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj u trajanju od tri mjeseca, računajući od dana napuštanja Republike Hrvatske odnosno Europskog gospodarskog prostora. Također, određen im je rok za dragovoljni odlazak u trajanju od sedam dana, u kojem su dužni napustiti Republiku Hrvatsku odnosno Europski gospodarski prostor.