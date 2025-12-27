Oglas

82-godišnji lovac umjesto divlje svinje upucao muškarca u oko, stigla presuda

N1 Info
27. pro. 2025. 16:13
Pune tri godine nakon teške nesreće u lovu na divlje svinje na Bilogori, Općinski sud u Koprivnici donio je prvostupanjsku presudu.

82-godišnjak ozlijedio 26-godišnjeg lovca

Za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti nepravomoćno je na deset mjeseci uvjetnog zatvora, s rokom kušnje od dvije godine, osuđen 82-godišnji umirovljenik koji je iz nehaja teško ozlijedio tada 26-godišnjeg lovca, piše podravski.hr.

Nesreća se dogodila 27. studenoga 2022. godine u prijepodnevnim satima u Bakovčicama kraj Koprivnice, na predjelu zvanom Novigradska planina, tijekom organiziranog lova lovačkog društva Jelen Draganovec.

Oglušio se na jasne upute

Prema presudi, 82-godišnjak se oglušio na jasne upute da se na divljač puca tek kada životinje prođu liniju štanda.

Kada je uočio divlje svinje, ispalio je hitac iz svoje lovačke puške Monte Carlo, iako je znao da se u blizini nalaze drugi lovci, uključujući i danas 29-godišnjeg mladića koji je bio udaljen 95 metara.

Lovačko streljivo odbilo se od čvrste prepreke i pogodilo mladića u glavu, nanijevši mu tešku tjelesnu ozljedu u vidu ulazne strijelne rane u području lijeve očne šupljine.

