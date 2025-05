HUP zabrinut: Ograničavanje bankarskih naknada može ugroziti stabilnost financijskog sustava

Dakle, tim besplatnim paketom građanima će biti omogućen neograničen broj besplatnih podizanja sredstava na bankomatu svoje banke, a uz to i dva dodatna podizanja sredstava na bankomatu bilo koje druge banke čiji nisu klijent. No, kada je riječ o potonjoj odredbi, postoji i prijelazni rok, do 1. siječnja 2027. godine, do kada banke imaju vremena uspostaviti nacionalnu bankomatsku mrežu, koja bi značila da su svi bankomati zajednički, a da je na svakom od njih podizanje novca za građane besplatno.