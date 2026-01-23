Rusija je u petak objavila da i dalje traži od Kijeva da povuče svoje snage s istoka Ukrajine kako bi se riješilo sukob, uoči pregovora u Abu Dhabiju između ruskih, ukrajinskih i američkih predstavnika.
Oglas
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da teritorijalno pitanje ostaje glavna neriješena točka i da će biti na dnevnom redu pregovora koji se održavaju u petak i subotu. To će biti prvi izravni pregovori Moskve i Kijeva o američkom planu za rješavanje sukoba.
"Ukrajinske oružane snage moraju napustiti Donbas, moraju se povući. To je vrlo važan uvjet", rekao je glasnogovornik ruskog predsjedništva Dmitrij Peskov.
"Bez rješavanja teritorijalnog pitanja (...) beskorisno je nadati se sklapanju dugoročnog sporazuma", dodao je.
Rusija zahtijeva povlačenje ukrajinskih snaga iz Donbasa, industrijskog i rudarskog teritorija na istoku Ukrajine koji uključuje regije Doneck i Luhansk. Njezini se zahtjevi posebno odnose na regiju Doneck koju djelomično kontrolira i koja je i dalje epicentar borbi.
Sastanak u Abu Dhabiju trebao bi se održati dan nakon dvaju susreta na najvišoj razini - sastanka u Davosu između Volodimira Zelenskoga i američkog predsjednika Donalda Trumpa i sastanka u Moskvi između predsjednika Vladimira Putina i američkih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas