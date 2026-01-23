ministar vanjskih poslova
Grlić Radman: Doseg Mosta su saborske klupe, a pokušavaju zasjeniti uspjeh Andreja Plenkovića u Davosu
U Intervjuu tjedna Media servisa gostovao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Analizirao je poruke poslane iz Davosa i Bruxellesa, kako one Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog, tako i one premijera Plenkovića.
Razgovaralo se i o tome hoće li Hrvatska prihvatiti Trumpov poziv za pridruživanje Odboru za mir.
"Tresla se brda, rodio se miš"
Američki predsjednik Donald Trump u Davosu je ublažio retoriku vezanu uz naum da preuzme Grenland od Danske, ako treba i vojnom silom, kao i prijetnje dodatnim carinama zemljama koje bi se usprotivile njegovim planovima i podržale Dansku. Iako to nije bio prvi put da prijeti pa potom povlači izjave, ministar Grlić Radman na takav Trumpov stil ne gleda dramatično.
„Ne bih tako baš rekao, ali u svakom slučaju navikli smo na jedan nekonvencionalni pristup predsjednika Trumpa. Unatoč strepnjama, nije se dogodilo ništa dramatično. Tresla se brda, rodio se miš. Ono što je bitno – poruke su bile pomirujuće. Usprkos kritici NATO-a i europskih saveznika, potvrdio je da transatlantska veza ostaje čvrsta i nepromjenjiva. Samo ćemo ojačati naše zajedničke sposobnosti. Mislim da je to bila dobra poruka“, rekao je Grlić Radman.
Trump? "Apsolutno saveznik"
Na pitanje vidi li Hrvatska Trumpa kao prijetnju ili saveznika, ministar je jasan.
„Apsolutno saveznik. Mi i dalje ostajemo saveznici i partneri jer dijelimo zajedničke vrijednosti i pripadnost strukturama saveza.“
Iako je ranije Trump u kontekstu Grenlanda spominjao i upotrebu sile, Grlić Radman ističe razliku između izjava i konkretnih poteza.
„Jedno je što je rekao, drugo je što je ostvario.“
Iako dogovor oko Grenlanda još nije predstavljen, Trumpove izjave oko tog pitanja ujedinile su Europsku uniju. Na izvanrednom summitu Europskog vijeća dogovoren je veliki investicijski paket za Grenland. Istodobno je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Davosu kritizirao Uniju poručivši da puno govori, ali malo djeluje.
„Ne bih rekao da je to bila jasno izražena kritika. Treba razumjeti ukrajinsku stranu i predsjednika Zelenskog. Isprva nije htio doći u Davos, ali razgovor između njega i Trumpa se ipak dogodio i obojica su izrazili zadovoljstvo“, rekao je Grlić Radman za Media Servis.
O trilateralnom sastanku
Nakon sastanka Trumpa i Zelenskog te posjeta američkog izaslanstva Moskvi, dogovoren je trilateralni sastanak Rusije, Ukrajine i SAD-a u Abu Dhabiju. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da bez rješavanja teritorijalnog pitanja nema dugoročnog mira. Grlić Radman ponovio je stav premijera Plenkovića da Ukrajina ne smije pravno prepustiti svoj teritorij Rusiji.
„Nadam se da je Putin spreman na ozbiljne pregovore čim je prihvatio poziv. I Rusija je snažno pogođena ekonomskim i socijalnim posljedicama sankcija, pa sam siguran da će se povući i dati određene koncesije“, rekao je.
Komentirao je i izjavu ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, koji je citirao predsjednika Zorana Milanovića u kontekstu Grenlanda i Krima.
„Ne znam jesu li to nespretne ili namjerne izjave predsjednika Milanovića, koji nikada nije osudio rusku agresiju niti je u četiri godine posjetio Ukrajinu. Govorio je i o zauzimanju Svalbarda, što smatram vrlo opasnom tezom. Mislim da se tu nije najbolje snašao i to šteti reputaciji Hrvatske“, rekao je ministar.
Trump je u međuvremenu službeno osnovao Odbor za mir, a dok su neke zemlje prihvatile poziv, poput Francuske, Norveške i Slovenije su ga odbile. Hrvatska još razmatra odluku.
„Sjedinjene Američke Države izuzetno su nam važan partner i saveznik. Moramo biti vrlo obazrivi i sagledati sve međunarodno-pravne, financijske i političke implikacije mogućeg pristupanja“, naglasio je Grlić Radman.
Na pitanje je li problematično to što je poziv dobila i Rusija, ministar kaže da je riječ o ozbiljnom paradoksu.
„Rusija bi se najprije trebala angažirati na postizanju mira u Ukrajini, odnosno povući svoju vojsku. Ona je izvršila agresiju i sada biti dio takvog odbora – to je pitanje koje nam smeta. Tu su i Bjelorusija te druge zemlje koje se ne mogu pohvaliti demokracijom.“
MOST: "Međunarodno beznačajni"
Osvrnuo se i na kritike MOST-a, koji tvrdi da je premijer Plenković u Davosu omalovažio Domovinski rat.
„Iz jedne rečenice uzeli su samo ono što im odgovara za manipulacije. Njihova jedina konstanta su stihijski politikantski ispadi i mržnja. Međunarodno su marginalni i beznačajni. Njihov doseg su saborske klupe, a ovime pokušavaju zasjeniti uspjeh Andreja Plenkovića u Davosu“, rekao je.
Zaključno je istaknuo da premijer uvijek naglašava kako je Hrvatska jedina članica EU-a s iskustvom Domovinskog rata, o kojem, kaže, govori autentično – i ovaj put u Davosu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare