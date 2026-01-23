„Ne bih tako baš rekao, ali u svakom slučaju navikli smo na jedan nekonvencionalni pristup predsjednika Trumpa. Unatoč strepnjama, nije se dogodilo ništa dramatično. Tresla se brda, rodio se miš. Ono što je bitno – poruke su bile pomirujuće. Usprkos kritici NATO-a i europskih saveznika, potvrdio je da transatlantska veza ostaje čvrsta i nepromjenjiva. Samo ćemo ojačati naše zajedničke sposobnosti. Mislim da je to bila dobra poruka“, rekao je Grlić Radman.