Otkriće nadomak Zagreba: Bušotina je pokazala izvrsne rezultate

'Bušotina je pokazala izvrsne rezultate, propusnost ležišta je ogromna, trenutno proizvodi 37 litara u sekundi, na dnu je temperatura 95 stupnjeva i, što se samih karakteristika bušotine tiče, samo ova buština dovoljna je da zadovolji sve toplinske potrebe grada Zaprešića', objasnio je Marijan Krpan, predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike, javio je Dnevnik Nove TV.