Cijene do 40 posto više nego lani: Ovo je cijena maslaca u njemačkim trgovinama

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Cijene maslaca posljednjih su mjeseci znatno porasle. U nekim trgovinama u Njemačkoj maslac košta i do 4 eura.

Prema najnovijim podatcima Saveznog ureda za statistiku, maslac je u listopadu i studenom bio gotovo 40 posto skuplji nego u istim mjesecima prethodne godine.

Trenutni pregled polica u hladnjacima supermarketa pokazuje da cijene pakiranja od 250 grama kod brendiranih proizvoda dijelom dosežu i četiri eura, a kod vlastite marke trgovina cijene se kreću od 2.39 eura pa nadalje, prenosi Fenix Magazin.

Nijemci u šoku zbog cijena električne energije: Poskupljenja i do 400 posto

Razlozi za poskupljenje

Predsjednik saveza poljoprivrednika Joachim Rukwied objasnio je povećane cijene, između ostalog, većom potražnjom za mliječnom masnoćom, što otvara alternativne prodajne kanale. Također, općenito ograničena opskrba na tržištu mlijeka ima važnu ulogu u porastu cijena.

Do kraja prosinca Rukwied predviđa daljnji blagi porast cijena mlijeka od dva do tri posto u odnosu na studeni. – Hoće li se to odraziti i na porast cijena maslaca, tek treba vidjeti, istaknuo je Rukwied.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Odličan sok za jetru, učinkovito čisti masnoće i otrove Lijek koji mnogi uzimaju protiv bolova mogao bi povećati rizik od od stanja opasnih po život