Vrane ponovno uznemiruju Zagrepčane: "Obrušila se na mene i krenula prema kolicima s bebom“

Oglas
Jedna objava iz Travnog posebno je uznemirila susjede. Zagrepčanka je opisala kako ju je tijekom šetnje s bebom u kolicima napala vrana.
Prema njezinim riječima, ptica joj se više puta obrušila prema glavi, a zatim i prema kolicima. Bebu je uspjela zaštititi spuštanjem krovića na kolicima, nakon čega se sklonila prema prolaznicima i garaži Mamutice. Tvrdi da ju je vrana još neko vrijeme pratila, prelijećući s rasvjetnog stupa na stup.
"Pazite na djecu i pokušajte imati neku zaštitu ako prolazite tim dijelom“, upozorila je građane, podsjetivši da se u blizini nalaze škola i vrtići.
Zašto vrane napadaju?
Iako takvi prizori mogu djelovati zastrašujuće, stručnjaci ističu da vrane u većini slučajeva ne napadaju iz agresije, nego pokušavaju zaštititi mlade, piše tportal.hr.
Naime, upravo u ovo doba godine mlade sive vrane napuštaju gnijezda, a mnogi ptići završavaju na tlu prije nego što potpuno nauče letjeti. Odrasle ptice tada postaju izrazito zaštitnički nastrojene i svakoga tko se približi mogu doživjeti kao prijetnju.
Zbog toga vrane često nisko nadlijeću prolaznike ili se zalijeću prema glavi kako bi ih otjerale iz blizine ptića. Stručnjaci naglašavaju da je riječ uglavnom o upozoravajućem ponašanju, a ne o pokušaju ozbiljnog napada.
Kako reagirati?
Savjetuje se da građani ostanu mirni i ne pokušavaju panično bježati. Glavu je najbolje zaštititi rukama, torbom, jaknom, kapom ili kišobranom te se polako udaljiti iz područja gdje se ptica uznemirila.
Ako se vrane učestalo pojavljuju na istoj lokaciji, preporučuje se nekoliko dana nositi kišobran ili kapu, dok biciklistima može pomoći kaciga.
Stručnjaci također upozoravaju da se ptiće ne dira i ne premješta bez pomoći nadležnih službi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas