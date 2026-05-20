Greške koje pomažu lopovima
Policija izdala važno upozorenje nakon nove provale: Evo kako se zaštititi od provalnika
Istarska policija izvijestila je o novom slučaju provale u kuću na području Buzeta.
Naime, nepoznati je počinitelj u jutarnjim satima 19. svibnja kroz otključana vrata terase ušao u kuću na području Buzeta te otuđio novac, nakit i ručni sat, čime je oštetio 70-godišnjeg vlasnika za nekoliko desetaka tisuća eura.
Iz policije navode da poduzimaju mjere i radnje kako bi što prije pronašli provalnika.
Također, upozoravaju da su provale u domove i krađe iz domova najčešća kaznena djela, a žrtva može biti bilo koji građanin.
"Na temelju dosadašnjih iskustava i poznavajući stil i navike kradljivaca, policija savjetuje građanima da i sami poduzmu određene samozaštitne mjere i radnje kako ne bi postali žrtve ovih kaznenih djela", ističu iz policije.
Građanima preporučuju:
- Uvijek zaključavajte ulazna vrata, bez obzira na to koliko dugo ćete biti odsutni. Sjetite se i otvorenog prozora ili balkonskih vrata
- Nemojte tik uz kuću ostavljati predmete koji omogućavaju lakše penjanje, poput ljestava ili sanduka
- U stanove se najčešće provaljuje kroz ulazna vrata, pa se osigurajte "špijunkom" kroz koju ćete moći promotriti posjetitelja, dobrom bravom i čvrstim zasunom za djelomično otvaranje vrata. Ako vam je neka osoba sumnjiva, zatražite da pokaže službenu ispravu i nazovite instituciju ili poduzeće koje navodno zastupa. Telefonski broj potražite sami na informacijama
- Na obiteljskim kućama česte su mete lopova prozori, velike staklene površine na vratima i sl., pa ugradite dodatnu zaštitu
- Provalnici često proučavaju navike žrtve, pa su u opasnosti stariji, bolesni, invalidi, osobe koje žive same, djeca i sl. Imate li takve ukućane ili prijatelje, nazovite ih ili posjećujte, a djecu naučite da ne otvaraju vrata neznancima i da nazovu vas, susjede, policiju
- Ne držite novac i dragocjenosti u posudama na kuhinjskim policama, pod jastukom, među rubljem i sl. Lopovi znaju da ondje treba tražiti
- Ne pričajte svima da nekuda putujete i ne ostavljajte takve poruke na telefonskoj sekretarici. Nemojte razglasiti "na sva zvona" da ste upravo dobili plaću, kupili nove kućanske uređaje ili uštedjeli veću svotu.
