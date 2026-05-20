Prošlo početno odobrenje za raspuštanje Knesseta: Izrael korak bliže prijevremenim izborima

Izrael se u srijedu približio prijevremenim izborima nakon što su zastupnici dali početno odobrenje za raspuštanje parlamenta, a ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da bi premijer Benjamin Netanyahu izgubio na prvim nacionalnim izborima od napada Hamasa 2023. godine.
Oglas
Zastupnici su gotovo jednoglasno glasali za prijevremene izbore u prvom čitanju prijedloga zakona o raspuštanju Knesseta koji ima 120 mjesta.
Ako dobije konačno odobrenje, što je proces koji bi mogao potrajati tjednima, Izrael bi mogao održati izbore nekoliko tjedana prije krajnjeg roka 27. listopada.
Netanyahuova koalicija podnijela je prijedlog zakona o raspuštanju parlamenta nakon što ga je ultraortodoksna frakcija, tradicionalno bliska izraelskom čelniku, optužila da nije ispunio obećanje o donošenju zakona kojim bi se njihova zajednica izuzela od obveznog služenja vojnog roka.
Prijedlog zakona sada ide na parlamentarni odbor kako bi se dogovorio datum izbora, nakon čega se vraća zastupnicima na konačno odobrenje.
Od napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. godine, ankete dosljedno pokazuju da je Netanyahuova vladajuća koalicija daleko od osvajanja parlamentarne većine.
Međutim, postoji i mogućnost da oporbene stranke ne uspiju sastaviti koaliciju, što bi Netanyahua ostavilo na čelu prijelazne vlade sve dok se ne prekine politička pat-pozicija.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas