"Najjeftiniji grad na svijetu" u kojem pivo košta 1,4 eura, a temperature u ožujku iznose 28 stupnjeva

16. ožu. 2026. 08:28
An aerial view shows the Hoai river in the ancient city of Hoi An, in Quang Nam province on April 12, 2025. Hoi An, a UNESCO world heritage site, is popular among both local and foreign tourists. (Photo by Nhac NGUYEN / AFP)
Nhac NGUYEN / AFP

Hoi An je obalni grad uz Južno kinesko more u Vijetnamu koji je u posljednje vrijeme postao iznimno popularan među turistima. Nekoć lučki grad danas je turističko odredište s prekrasnim plažama i ugodnim temperaturama koje u ožujku dosežu oko 28 Celzijevih stupnjeva. Nađete li se u Hoi Anu, istražite i njegovu staru gradsku jezgru, koja je zaštićena i nalazi se na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine. Uživati možete u uskim vijugavim uličicama ukrašenima šarenim lampionima, tradicionalnim zgradama i brojnim suvenirnicama.

Jedna od posebnosti Hoi Ana su i brojne krojačke radnje – ondje možete dobiti odjeću po mjeri po vrlo pristupačnim cijenama, prenosi Punkufer.hr.

Povrh svega, treba isprobati i izvrsnu lokalnu gastronomiju, a posebno isprobati cao lau – rezance sa svinjetinom i povrćem, vijetnamski sendvič banh mi, ali i okruglice od bijele riže po imenu banh bao vas.

Neki vjeruju da se razlog za povećani interes za Hoi An skriva u činjenici što je svojedobno proglašen i najjeftinijim gradom na svijetu za putnike u tradicionalnom istraživanju britanske pošte pod imenom Svjetski barometar troškova odmora.

Da bi došla do tih podataka, britanska pošta uspoređivala je osam popularnih stavaka na koje njihovi turisti inače troše novac na odmoru: obrok od tri slijeda za dvije osobe, šalica kave, boca lokalnog piva, limenka kole, čaša vina, boca negazirane vode, krema za sunčanje i sredstvo protiv insekata.

Pokazalo se da su cijene u Hoi Anu iznimno pristupačne, a u nekim segmentima i znatno povoljnije nego u drugim zemljama. Pola litra piva u tom vijetnamskom gradu stoji tek 1,16 britanskih funti ili oko 1,38 eura, a krema za sunčanje 4,40 eura.

