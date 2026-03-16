"Najjeftiniji grad na svijetu" u kojem pivo košta 1,4 eura, a temperature u ožujku iznose 28 stupnjeva

Hoi An je obalni grad uz Južno kinesko more u Vijetnamu koji je u posljednje vrijeme postao iznimno popularan među turistima. Nekoć lučki grad danas je turističko odredište s prekrasnim plažama i ugodnim temperaturama koje u ožujku dosežu oko 28 Celzijevih stupnjeva. Nađete li se u Hoi Anu, istražite i njegovu staru gradsku jezgru, koja je zaštićena i nalazi se na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine. Uživati možete u uskim vijugavim uličicama ukrašenima šarenim lampionima, tradicionalnim zgradama i brojnim suvenirnicama.