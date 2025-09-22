Zbog dronova obustavljen promet u zračnoj luci u Kopenhagenu

Sav promet u najvećoj danskoj zračnoj luci u Kopenhagenu obustavljen je nakon što su viđeni dronovi, rekla je policija.
Između dva i četiri "velika" drona uočena su u području zračne luke, rekla je policija Reutersu.
Sva polijetanja i slijetanja u Kopenhagen su obustavljena u 20:26 po lokalnom vremenu zbog izvješća o dronovima, prema objavi FlightRadara na X-u. Barem 15 letova preusmjereno je na druge zračne luke, navodi se u objavi.
Glasnogovornik zračne luke potvrdio je da ja sav zračni promet obustavljen, no odbio je daljnje komentare.
