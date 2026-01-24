Lista najskupljih gradova svijeta: Evo kako stoje Zagreb, Osijek i Split

Za usporedbu gradova na globalnoj razini koristi se New York kao referentna točka s indeksom 100. Gradovi s višim indeksom skuplji su od New Yorka, dok su oni s nižim indeksom povoljniji. U analizu je uključena i lokalna kupovna moć, temeljena na prosječnoj neto plaći. Primjerice, München, najskuplji njemački grad, nalazi se tek na 52. mjestu s indeksom 76,1, što znači da su troškovi života ondje otprilike četvrtinu niži nego u New Yorku.