Ogromna količina morske pjene nakupila se na farmi uz obalu Dublina nakon jakog vjetra i kiše.
Morska pjena, koja nastaje kada se morska voda jako uzburka, prirodna je pojava. Vjetar je nosi na kopno tijekom olujnog vremena.
Međutim, golema količina pjene pojavila se tik uz Loughshinny u okrugu Dublin, dok je glavni grad bio jedan od tri okruga pod narančastim upozorenjem zbog kiše.
Alan O’Reilly iz Carlow Weathera objavio je video gotovo biblijske razine morske pjene na X-u (Twitteru), napisavši da mu je osoba koja mu je poslala snimku rekla da ondje živi 50 godina i da nikada nije vidjela toliko pjene..
Sea foam in Loughshinny North Dublin today shared by a follower living there 50 years and has never seen so much before. pic.twitter.com/1fwHAtTTyD— Carlow Weather (@CarlowWeather) November 14, 2025
„Morska pjena u Loughshinnyju, sjeverni Dublin, danas – podijelio ju je pratitelj koji ondje živi 50 godina i nikad nije vidio ovoliko,” napisao je, dok su se drugi čudili količini pjene.
Otkud toliko morske pjene?
„Oprostite, ispala mi je bočica deterdženta na putu kući”, našalio se jedan korisnik, dok je drugi objasnio: „trajni pokrivač kremasto-bež pjene duž obale, nakon razdoblja toplog vremena praćenog jakim vjetrovima, najvjerojatnije je prirodna pjena nastala bezopasnim cvjetanjem algi".
Treći je rekao da se radi o "biblijskoj količini morske pjene, prenosi Extra.ie.
Pjena je nošena unutrašnjost zbog jakog vjetra i kiše, a ljudi su bili zatečeni njezinom količinom.
